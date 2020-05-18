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Росатом сохраняет интерес к проекту расширения АЭС в Чехии

В госкорпорации сообщили, что в феврале приняли участие в консультациях, где рассказали о своих проектах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", ранее не раз заявлявшая об интересе к расширению атомной электростанции (АЭС) "Дукованы" в Чехии, сохраняет интерес к этому проекту и в феврале приняла участие в консультациях, где рассказала о своих проектах. Об этом сообщил ТАСС представитель Росатома.

"Мы неоднократно заявляли, что в случае объявления тендера на расширение чешских АЭС, мы будем рады предоставить наше лучшее предложение и составить здоровую рыночную конкуренцию в рамках этого перспективного проекта с максимальной локализацией и в партнерстве с чешскими компаниями. В феврале этого года по приглашению CEZ представители госкорпорации "Росатом", наравне с другими потенциальными поставщиками, приняли участие в консультациях, в ходе которых была представлена информация о проектах и бизнес-моделях Росатома", - сказали в госкорпорации.

В воскресенье пражское сетевое издание Denikn сообщило, что правительство Чехии 27 апреля одобрило секретный документ, на основе которого российские и китайские компании могут быть отстранены от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Он предусматривает, что к достройке станции не могут быть допущены компании, представляющие стратегическую угрозу для национальной безопасности. Близкий к подготовке тендера источник, сообщивший о данном документе изданию, назвал в этой связи РФ и КНР.

Тендер на строительство нового блока АЭС "Дукованы" в Чехии еще не объявлен.

Также представитель Росатома добавил, что госкорпорация ориентируется на публичную позицию вице-премьера и главу Минпромторга Чехии Карела Гавличека, который в интервью iRozhlas, опубликованном 17 мая, сказал, что не может "ни отдать предпочтение, ни поставить кого-то в невыгодное положение". Вице-премьер Чехии в этом интервью отметил, что поставщика технологии строительства нового блока АЭС должны будут выбирать специалисты, которые будут уважать все параметры, при приятии решения будут учитываться все требования по безопасности и стоимости энергоблока.

Сотрудничество с Чехией

В настоящее время флагманским предложением Росатома являются АЭС с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", которые обеспечивают стабильную генерацию на 60-80 лет. Действующие блоки таких реакторов есть в России - на Ленинградской и Нововоронежской АЭС, сооружение аналогичных блоков ведется в Венгрии, Финляндии, Белоруссии, Турции, Египте, Китае и других странах.

Представитель Росатома отметил, что российско-чешское сотрудничество в области мирного атома развивается более шести десятилетий. За это время по российским проектам на территории Чехии были сооружены АЭС "Дукованы" и АЭС "Темелин", стабильно и поставляется ядерное топливо на все шесть энергоблоков этих станций, в партнерстве с чешскими фирмами был реализован не один десяток проектов по всему миру.

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