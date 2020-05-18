Фонд кино продлил сроки приема заявок на финансирование российских фильмов в 2020 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фонд кино изменил срок подачи заявок на финансирование проектов для лидеров отечественного кинопроизводства, теперь их будут принимать до 15 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте организации в понедельник.

"Фонд кино продлевает сроки приема заявок на производство национальных фильмов от иных организаций кинематографии по 22 июня. Также изменились сроки приема заявок от лидеров отечественного кинопроизводства. Теперь заявки на поддержку своих будущих проектов они смогут подать по 15 июня", - сообщили в организации.

Ранее лидеры отечественного кинопроизводства могли подать заявки с 12 апреля по 26 мая. Для остальных компаний прием осуществлялся до 1 июня.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.