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В РСТ считают, что туризму может потребоваться два года для восстановления после пандемии

Выход турбизнеса из этой ситуации будет достаточно длительным, отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Российской туристической отрасли может потребоваться от одного до двух лет для восстановления после пандемии коронавируса. Об этом сообщил на онлайн-конференции ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Думаю, что выход турбизнеса из этой ситуации будет достаточно длительным. Мы думаем, что где-то это займет примерно год-полтора-два минимум для того, чтобы вернуться к объемам, которые мы имели перед пандемией", - сказал Игнатьев.

Говоря о поэтапном снятии ограничений, эксперт отметил, что для начала можно было бы разрешить передвижение туристов между регионами России, которые наименее пострадали от коронавируса. "С этого момента туриндустрия начнет подниматься", - подчеркнул президент РСТ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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