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В РСТ сообщили, что туроператоры из-за пандемии не оказали услуги на 200 млрд рублей

Турбизнес просит предоставить возможность выдавать клиентам за отмененные из-за коронавируса туры ваучеры на равноценные поездки в будущем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Объем услуг, которые туроператоры не смогли оказать российским туристам из-за распространения коронавируса, составил почти 200 млрд рублей. Об этом сообщил на онлайн-конференции в ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"По выездному туризму - порядка 112 млрд рублей, по внутреннему - порядка 70 млрд рублей. Это те суммы, которые сейчас находятся по невыполненным обязательствам туроператоров в виде неосуществленных поездок", - сказал он.

При этом турбизнес просит предоставить всем туроператорам, включая компании в сфере выездного туризма, возможность выдавать клиентам за отмененные из-за коронавируса туры ваучеры на равноценные поездки в будущем, отметил ранее президент РСТ. Письмо с соответствующей просьбой направлено президенту РФ Владимиру Путину.

"Компании, отправляющие туристов за рубеж, должны будут одномоментно вернуть деньги 1,7-2 млн туристов, что практически нереально: основная часть этих средств была получена в рамках акций раннего бронирования и уже переведена поставщикам услуг - авиакомпаниям, отелям, принимающим компаниям в разных странах", - отмечается в письме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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