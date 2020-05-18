В кабмине поддержали введение уголовной ответственности за незаконную выдачу кредитов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу группы парламентариев о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за незаконную выдачу кредитов. Текст подготовленного комиссией отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроектом вводится отдельный состав преступления - незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой. Нарушителям этой нормы грозит штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. При этом для привлечения к уголовной ответственности предусмотрены два обязательных критерия - сумма кредита должна превышать 2,25 млн рублей (крупный размер), виновное лицо уже должно иметь административное взыскание за нелегальное кредитование (ст. 14.56 КоАП). За это правонарушение сейчас введен штраф в размере 20-50 тыс. рублей для должностных лиц, 200-500 тыс. рублей - для юридических лиц.

"Проектируемая статья 171.5 УК РФ будет обладать низким правоприменительным потенциалом и ее введение не позволит достичь указанных целей, поскольку для наступления уголовной ответственности необходима совокупность двух обязательных условий - осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов в крупном размере и совершение данного деяния лицом, подвергнутым административному наказанию по статье 14.56 КоАП", - говорится в проекте отзыва.

По мнению комиссии, предлагаемая норма УК РФ также не отвечает принципу справедливости, поскольку предусматривает равные меры ответственности для лиц, однократно и повторно привлеченных к административной ответственности. "Полагаем целесообразным проектируемое примечание к статье 171.5 УК РФ привести в соответствие с диспозицией указанной проектируемой статьи УК РФ", - рекомендуют в правительстве.

Кроме того, в документе отмечается, что реализация законопроекта может привести к дополнительной нагрузке на сотрудников органов внутренних дел, что потребует увеличения их штатной численности и дополнительных бюджетных расходов. "В случае подтверждения такой потребности законопроект должен быть доработан с учетом требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации", - указали в кабмине.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.

Увеличение штрафов

Правительственная комиссия также поддержала законопроект об ужесточении административной ответственности за незаконное кредитование, разработанный главой комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николаем Журавлевым и группой депутатов Госдумы.

Инициативой устанавливается наказание для должностных лиц в виде штрафа в размере 30-50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - 30-50 тыс. рублей или административного приостановления деятельности на срок до 15 суток, для юрлиц - 300-500 тыс. рублей или административного приостановления деятельности на срок до 15 суток. Помимо этого, вводятся повышенные меры ответственности за повторное нарушение. Должностным лицам грозит штраф в размере 50-200 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - 50-200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридическим лицам - от 500 тыс. до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Дополнительной проработки требует предусмотренный законопроектом срок административного приостановления деятельности за правонарушение по проектируемой статье 14.56 КоАП, поскольку обоснованность выбора вида и размера наказания должна учитывать требования соразмерности и индивидуализации административной ответственности, возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается установить эту меру", - считают в кабмине.

Правительство РФ поддерживает документ при условии его доработки с учетом указанного замечания, говорится в проекте отзыва.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму в июле 2017 года. Правительство РФ ранее уже давало заключения на инициативы законодателей, в которых высказывало концептуальную поддержку, но приводило ряд замечаний. После этого в документы неоднократно вносились изменения.