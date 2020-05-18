{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Лукойл" может выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 350 рублей на акцию

Решение по этому вопросу примут 23 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал годовому собранию акционеров, которое пройдет 23 июня в форме заочного голосования, утвердить в качестве финальных дивидендов сумму 350 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет определяться по состоянию на 29 мая 2020 года.

Финальные дивиденды за 2018 год составили 155 рублей на акцию.

В конце прошлого года совет директоров "Лукойла" одобрил изменения в дивидендную политику компании. В результате общая сумма дивидендов по акциям "Лукойла" за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "Лукойл", составит не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Показатель рассчитывается как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций. Дивиденды выплачиваются дважды в год, включая промежуточные за шесть месяцев.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (порядка 10%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири - 2"
Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС