"Лукойл" может выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 350 рублей на акцию

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал годовому собранию акционеров, которое пройдет 23 июня в форме заочного голосования, утвердить в качестве финальных дивидендов сумму 350 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет определяться по состоянию на 29 мая 2020 года.

Финальные дивиденды за 2018 год составили 155 рублей на акцию.

В конце прошлого года совет директоров "Лукойла" одобрил изменения в дивидендную политику компании. В результате общая сумма дивидендов по акциям "Лукойла" за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "Лукойл", составит не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Показатель рассчитывается как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций. Дивиденды выплачиваются дважды в год, включая промежуточные за шесть месяцев.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (порядка 10%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).