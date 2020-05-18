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Рокетбанк повысит тарифы за обслуживание дебетовых карт до 1 тыс. рублей в месяц

Повышение произойдет с 1 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Рокетбанк с 1 июня повышает тарифы за обслуживание дебетовых карт до 1 тыс. рублей в месяц. Таким образом, годовое обслуживание клиентам Рокетбанка обойдется в 12 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Qiwi, которая владеет Рокетбанком.

В марте глава платежного сервиса Qiwi Борис Ким сообщал, что компания с 24 марта 2020 года остановит привлечение новых клиентов в Рокетбанк и введет платный тариф за обслуживание.

"С июня плата за обслуживание дебетовой карты Рокетбанка составит 1000 рублей в месяц. Это изменение тарифов не коснется зарплатных клиентов Рокетбанка, а также клиентов B2B2C-проектов Qiwi и Рокетбанка для самозанятых", - сообщили в пресс-службе.

В QIWI полагают, что к концу года "абсолютное большинство" клиентов Рокетбанка перейдут в другие кредитные организации. При этом компания пока не раскрывает, сколько клиентов уже покинули банк после сообщения о намерении изменить тарифы за обслуживание.

Так, по данным "Тинькофф банка", в рамках совместной с Qiwi акции более 50 тыс. клиентов Рокетбанка уже перешли в "Тинькофф". Данная акция предполагает переход клиентов Рокетбанка в "Тинькофф банк" с сохранением баллов лояльности.

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