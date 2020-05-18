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Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Ведомство также отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию РФ всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор снял запрет на ввоз из Китая живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других). Об этом говорится в документах ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР", - отмечается в документах.

Для предотвращения импорта рыбной продукции сомнительного происхождения из Китая ведомство обязывает усилить контроль за рыбопродукцией, поступающей из Китая. "Данная мера необходима ввиду отмены ограничений на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов, в том числе рыбы из КНР, которые ранее были введены из-за новой коронавирусной инфекции", - отмечает Россельхознадзор.

С 30 января Россельхознадзор приостановил ввоз экзотических животных из Китая из-за коронавируса. 16 апреля Россельхознадзор снял первый запрет на ввоз живых гидробионтов (рачков и моллюсков) из Китая.

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