Минтруд прокомментировал возможное уменьшение размера ежемесячной накопительной пенсии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Накопительную часть пенсии 98,7% россиян получают единовременно, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ в понедельник.

Там пояснили, что россияне, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства, предназначенные для выплаты накопительной части единовременно, при выходе на пенсию.

"Сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части пенсии единовременно - при выходе на пенсию. Таким образом, только в отношении 1,3% граждан, имеющих право на накопительную пенсию, применяется показатель "продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии", - сказали в министерстве.

Данный показатель, уточнили в Минтруде, определяется на основании официальных статистических данных на конкретный год и используется при расчете ежемесячного размера выплаты для выходящих на пенсию граждан.

"Накопительная пенсия выплачивается пожизненно, а ожидаемый период выплаты - величина, которая используется однократно - для расчета ежемесячного размера пенсии. На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет", - уточнили в министерстве. Как отмечается, после назначения накопительная пенсия может быть пересмотрена только в сторону увеличения.