Кабмин утвердил документ для оперативных выплат страховых компенсаций медикам с COVID-19

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил о дополнительных страховых гарантиях для врачей и других медиков, работающих с коронавирусными больными. "Правительством утверждено временное положение о страховых случаях, оно будет действовать до конца этого года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам", - сказал глава кабмина.

Кроме того, продолжил Мишустин, правительство определило перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. В случае, если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше, напомнил глава кабмина.

Как сообщается на сайте правительства, в списке таких заболеваний и осложнений - острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и др.