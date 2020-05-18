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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин утвердил документ для оперативных выплат страховых компенсаций медикам с COVID-19

Временное положение будет действовать до конца 2020 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил о дополнительных страховых гарантиях для врачей и других медиков, работающих с коронавирусными больными. "Правительством утверждено временное положение о страховых случаях, оно будет действовать до конца этого года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам", - сказал глава кабмина.

Кроме того, продолжил Мишустин, правительство определило перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. В случае, если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше, напомнил глава кабмина.

Как сообщается на сайте правительства, в списке таких заболеваний и осложнений - острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и др.

' ТАСС/Ruptly'

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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