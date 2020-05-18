Finnair заявила о возобновлении полетов в Россию в июле

ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair в июле возобновит приостановленные из-за пандемии коронавируса полеты в Москву и Санкт-Петербург, а также в несколько десятков других городов Европы. Об этом перевозчик сообщил в понедельник.

"На европейских направлениях Finnair сосредоточится на полетах в ключевые центры и в июле будет летать в Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин <...> Лондон, Малагу, Москву, Мюнхен, Осло, Париж <...> Стокгольм, Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В апреле на фоне пандемии авиакомпания перевезла почти на 99% меньше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. С января по март пассажироперевозки Finnair сократились из-за коронавируса и падения спроса на 15,6% - до 2,7 млн пассажиров. В марте и апреле компания отменила тысячи рейсов из-за распространения коронавируса в мире.

Finnair рассчитывает, что через два или три года сможет вернуть объем пассажироперевозок на своих самолетах на уровень прошлого года. В 2019 году компания перевезла 14,7 млн пассажиров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Авиасообщение с Россией

Международное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено 27 марта по решению правительства РФ. На данный момент запрет на такие полеты ни правительство РФ, ни Росавиация не снимали. Разрешено выполнение только единичных вывозных рейсов.

В свою очередь министр транспорта РФ Евгений Дитрих 16 мая заявил, что ведомство надеется на возобновление международного авиасообщения в июле. Однако страны, откуда будут прибывать рейсы или будут летать россияне, должны сделать этот процесс безопасным.