Молокозаводы Адыгеи с начала года увеличили производство сыров на 13%

МАЙКОП, 18 мая. /ТАСС/. Производство сыров и сырной продукции молочными заводами Адыгеи за первый квартал этого года увеличилось на 13%, несмотря на пандемию. Предприятия произвели порядка 4,4 тыс. тонн продукции, сообщил ТАСС в понедельник министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.

"Производство сыров и сырной продукции за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике увеличилось на 13% и составило 4,39 тыс. тонн. Предприятиям оказывается господдержка", - сказал он.

Молокозаводы республики имеют возможность получать льготные краткосрочные кредиты на закупку молока. В первом квартале на эти цели предприятиям было направлено 165 млн рублей. Власти региона заинтересованы в увеличении производства сыра, это дает импульс развитию в республике животноводства и перерабатывающей промышленности, уточнил министр.

В условиях пандемии сложились особые отношения между производителями и федеральными торговыми сетями, сообщил ТАСС член общественной организации "Союз производителей адыгейского сыра", коммерческий директор Красногвардейского молокозавода Руслан Тешев.

"В это непростое время и производители сыра, и федеральные сети, и перевозчики стараются друг друга поддерживать. Раньше, занимаясь бизнесом, мы были жесткими по отношению друг к другу, а сейчас есть сплочение. Мы стали более лояльными, это в очередной раз доказывает, что в условиях пандемии еще более объединяемся, чтобы продовольственный запас страны не иссяк. Это не красивые слова, действительно сейчас все думают о том, чтоб сохранить бизнес и покупатель остался доволен", - сказал Тешев.



Об адыгейском сыре



Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе. Верховный суд РФ в январе 2018 года признал право на использование бренда "Сыр адыгейский" только за производителями Адыгеи, Роспатент несколько раз подтвердил исключительное право на производство адыгейского сыра молочных заводов республики. Сейчас правом выпускать "Сыр адыгейский" обладают девять предприятий республики, среди них - "Молзавод "Гиагинский", компании - "Тамбовский", "Красногвардейский молочный завод", "Адыгейский молочный завод", "Молкомбинат "Адыгейский", "Молзавод Новый", "Кошехабльский Сыр Завод", а также индивидуальный предприниматель Руслан Хутыз.

В 2019 году в Адыгее произведено 17,2 тыс. тонн сыров и сырной продукции, что на 26% превышает показатель предыдущего года, во всех категориях хозяйств - почти 120 тыс. тонн молока.