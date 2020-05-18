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Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородские власти направят на поддержку транспортных предприятий более 500 млн рублей

Эти средства пойдут на компенсацию затрат на покупку горюче-смазочных материалов и выплату зарплаты сотрудников. Также в регионе планируют организовать бесплатный проезд для медработников и волонтеров

ТАСС, 18 мая. Власти Нижегородской области планируют направить на поддержку транспортных предприятий в условиях пандемии коронавируса в 2020 году более 500 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

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По данным Минтранса Нижегородской области, в апреле 2020 года пассажиропоток на общественном транспорте в регионе сократился почти на 73%, что привело к снижению доходов транспортных предприятий.

"Основная мера поддержки отрасли на региональном уровне - это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ (горюче-смазочные материалы) и выплату заработной платы. Кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. Совокупные расходы регионального бюджета на эти цели оцениваются в целом в 507,6 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Региональные власти также планируют компенсировать транспортным предприятиям расходы на покупку средств дезинфекции. Перевозчики, в работе которых в период пандемии не было выявлено серьезных нарушений, также смогут претендовать на отмену транспортного налога в 2020 году.

Кроме того, размер возмещения выпадающих доходов предприятий, которые осуществляют перевозку льготников, после отмены режима повышенной готовности планируется увеличить. На пригородных маршрутах расчетная ставка будет повышена с 2,5 до 3 рублей, на городских - с 20 до 23 рублей за поездку, кроме Чкаловска и Сарова, где ставка составит 22 рубля. "На эти цели до конца текущего года предлагается направить еще 105 млн рублей после внесения изменений в региональный бюджет", - указано в сообщении.

В Нижегородской области подтверждено 6 692 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 415 человек выписаны после выздоровления, 43 умерли.

 

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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