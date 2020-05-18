МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу "Сила Сибири - 2", который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири - 2". Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири", - сказал Миллер.

"Также "Сила Сибири - 2" может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию", - добавил он.

Поручение начать разработку ТЭО и проектно-изыскательские работы для газопровода "Сила Сибири - 2" было дано в марте в ходе встречи Миллера с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда глава "Газпрома" отметил, что предварительный технико-экономический анализ дал положительный ответ о целесообразности, экономической эффективности проекта. "Газпром" оценивает объем возможных поставок газа по "Силе Сибири - 2" в Китай через Монголию в 50 млрд кубометров в год.

О газопроводе

В 2015 году "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Изначально в Китай предусматривается поставка 30 млрд куб. м газа в год.

Транзит через Монголию в Китай является альтернативой поставок российского газа через Алтай. Проект обсуждается уже несколько лет, однако до сих пор не был реализован. В декабре 2019 года начались первые трубопроводные поставки российского газа в Китай, но по "восточному маршруту" - газопроводу "Сила Сибири".