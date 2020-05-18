Минэнерго рассчитывает на принятие нормативных актов по микрогенерации до конца 2020 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минэнерго России рассчитывает на принятие отдельных нормативных актов по микрогенерации до конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Юрий Маневич в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Он отметил, что особенности процессов технологического присоединения объектов микрогенерации, порядка заключения и исполнения договоров купли-продажи вырабатываемой электрической энергии на розничных рынках и организации ее коммерческого учета будут прописаны в отдельных нормативных документах правительства Российской Федерации.

"Разработку осуществляет Минэнерго и ФАС России. С учетом утвержденного правительством Российской Федерации плана мероприятий по реализации Федерального закона 471 срок их внесения в Правительство определен в III квартале текущего года. Надеемся, что до конца 2020 года они будут приняты", - сказал Маневич.

Объекты микрогенерации

Под объектом микрогенерации понимается объект по производству электрической энергии, принадлежащий потребителю электрической энергии, присоединенный к электросетям на уровне напряжения до 1 кВ и используемый таким потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, с возможностью выдачи в сеть и продажи энергосбытовой компании "излишков" непотребленной электрической энергии (с максимальной мощностью не более 15 кВт).

"Таким образом, законодательно предусмотрена конструкция, когда любой житель частного дома, у которого установлены подобные энергоустановки, сможет продавать непотребленные им самим "излишки" электрической энергии по средневзвешенной цене оптового рынка сбытовым компаниям, в том числе гарантирующим поставщикам, а гарантирующие поставщики, в свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать", - уточнил Маневич.

Он напомнил, что в конце прошлого года были приняты изменения в налоговое законодательство Российской Федерации, освобождающие такие операции от налога на доходы физических лиц. Под действие закона, который принят в декабре 2019 года, попадают все виды генерации, включая, но не ограничиваясь теми, которые используют возобновляемые источники энергии.

Маневич пояснил, что на практике, чаще всего, это могут быть малые ветровые генераторы, солнечные батареи, устанавливаемые на крыше или на земельном участке, малые дизель-генераторы, проточные и погружные микроГЭС, и аналогичные технические решения.

Зарубежный опыт

Микрогенерация развивается в мире уже около 30 лет. К примеру, даже в таких государствах, как Великобритания, с незначительным уровнем инсоляции насчитывается свыше 0,9 млн домов, оборудованных солнечными фотоэлектрическими панелями с установленной мощностью менее 10 кВт, при численности населения страны 66 млн человек. В Германии с населением 82 млн человек число таких установок уже превысило 1 млн. В США (327 млн человек) имеется около 1,5 млн "солнечных" крыш, а в Австралии (25 млн человек) - 2 млн, пояснил заместитель министра.

О законе про микрогенерацию

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, регулирующий производство электроэнергии на объектах микрогенерации 11 декабря 2019 года. Закон ввел в законодательство об электроэнергетике понятие и критерии объекта микрогенерации и установил критерии отнесения генерирующих объектов к этой категории.

Принятие закона упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках.