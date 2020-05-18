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Воронежские власти предложили федеральному центру поддержать восемь предприятий региона

В их числе находится один из основных поставщиков металлоконструкции для Крымского моста

ВОРОНЕЖ, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил включить в федеральный список системообразующих восемь предприятий, расположенных в регионе. В их числе находится один из основных поставщиков металлоконструкции для Крымского моста, создатель продукции для предприятий Роскосмоса и крупнейший производитель говядины, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, распространенном в понедельник.

"Губернатор Александр Гусев направит в адрес первого вице-премьера России Андрея Белоусова список воронежских предприятий, которые регион просит включить в федеральный перечень системообразующих. Пока в нем значатся следующие организации: ЗАО "Лискимонтажконструкция", АО "Воронежстальмост", ООО "Ника-Петротэк", ОАО "Электросигнал", АО "ВЗПП-С", ЗАО "Орбита", ОАО "Тяжмехпресс", ООО "Заречное", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятия из федерального списка смогут получить льготные кредиты для пополнения оборота, субсидии, государственные гарантии и другие льготы. В список предлагается внести одного из крупнейших поставщиков металлоконструкций для Крымского моста - компанию "Воронежстальмост", воронежское предприятие "Орбита", выпускающее продукцию для предприятий Роскосмоса и для американской корпорации Boeing с ее новым кораблем Starliner, а также компанию "Заречное" с животноводческим комплексом по выращиванию и откорму телят молочной породы.

Также в списке предприятия "Лискимонтажконструкция", производящее трубы и детали для магистральных и технологических трубопроводов нефти и газа, "Ника-Петротэк", выпускающее химические реагенты для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, "Электросигнал" - ведущий производитель средств связи для оборонной промышленности и силовых структур, "ВЗПП-С" - крупнейший поставщик элементной базы радиоэлектронной продукции, а также "Тяжмехпресс" - завод по выпуску тяжелых механических прессов, изготовивший самый большой пресс в мире весом 2 100 тонн и мощностью 16,5 тысяч тонно-сил.

Теги
РоссияВоронежская область
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