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Цена палладия превысила $2 тыс. за унцию

По мнению экспертов, цену металла поддерживает активное восстановление китайского промпроизводства на фоне опасений дефицита металла из за карантина в Африке

ТАСС, 18 мая. Цена палладия на спотовом рынке превысила $2 тыс. за унцию и достигла отметки $2,05 тыс., свидетельствуют данные Нью-Йоркской торговой биржи.

По состоянию на 16:54 мск цена на палладий росла на 8,19% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $2,01 тыс. за унцию.

По мнению старшего директора Аналитического кредитного рейтингового агентства Максима Худалова, цену металла поддерживает активное восстановление китайского промпроизводства на фоне опасений дефицита металла из за карантина в Африке.

"Тем более, низкие цены на бензин в мире указывают на потенциальный всплеск интереса к машинам с двигателями внутреннего сгорания, что гарантирует высокий спрос на палладий", - отметил он.

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