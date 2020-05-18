Правительство может вернуться к идее ограничения экспорта лома черных металлов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минпромторг после изучения ситуации в ломозаготовительной отрасли подготовит предложения по мерам поддержки ломозаготовки, в число которых может войти временное ограничение на экспорт лома черных металлов в третьи страны. Это следует из списка поручений, данных по итогам совещания о состоянии металлургических предприятий в период пандемии нового коронавируса, которое провел заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов с представителями крупнейших металлургических компаний и профильных ассоциаций (протокол совещания есть в распоряжении ТАСС).

Так, представитель ассоциации "Русская сталь", объединяющей крупнейших производителей металлопродукции в России, указал в ходе совещания, что из-за мер, введенных для противодействия пандемии, компании сталкиваются со снижением ломосбора, что влечет за собой рост дефицита сырья и, как следствие, рост цен на него. По итогам совещания отраслевым ассоциациям - "Руслом. Ком" и Фонду развития трубной промышленности (ФРТП) - было дано поручение провести анализ заготовки и потребления лома черных металлов, на основе которого Минпромторг подготовит предложения по мерам поддержки ломозаготовительной отрасли в виде включения ломозаготовки в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. При необходимости министерство может предложить правительству ввести временное ограничение на экспорт лома черных металлов в третьи страны.

"Объединенная металлургическая компания" (ОМК) в свою очередь предложила стимулировать внутренний спрос на трубную продукцию за счет сохранения инвестиционных программ компаний ТЭК, стимулирования реализации крупных инфраструктурных металлоемких проектов, в частности использования "Сибуром" российских труб и деталей трубопроводов при строительстве Амурского ГХК, а также ограничения импорта металлопродукции, в том числе за счет восстановления антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса из Украины и инициирования пересмотра текущий квот и цен в отношении труб OCTG (нефтяного сортамента) из Китая.

В "Русской стали" ТАСС пояснили, что, по оценке экспертов сектора, потребление отечественной трубной продукции в 2020 г. упадет на 10-15% и вышеуказанные предложения позволят оживить спрос. Помимо проекта Амурского ГХК, внутренний спрос может быть поддержан также за счет проектов "Сила Сибири - 2" и "Балтийский СПГ" "Газпрома", а также программ по финансированию замены изношенных сетей ЖКХ, по мостостроению, укреплению причальных стенок в портах. Кроме того, поддержку ему может оказать стимулирование спроса со стороны конечных потребителей через предоставление целевого финансирования, такого как кредиты и аккредитивы, по сниженным ставкам не менее чем на 180 дней.

Помимо этого, в ассоциации указали, что российские производители цельнокатаных колес сегодня сокращают производство из-за отсутствия заказов в связи с падением грузооборота и вагоностроения, а также ростом китайского импорта до 150 тыс. колес в год. Таким образом, возобновление действия пошлины на колеса украинского "Интерпайпа", которое на данный момент временно приставлено, обосновано, считают в "Русской стали".

Ограничения экспорта лома

В начале сентября 2019 г. правительство утвердило для экспортеров квоту на экспорт лома черных металлов в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 г. Квота распределялась с учетом поправочных коэффициентов для каждого региона - от 0,5 до 1,5. Так, для Дальневосточного и Южного федеральных округов, где наблюдается дефицит лома, были установлены самые низкие коэффициенты - 0,6 и 0,5 соответственно.

Инициативу ограничить экспорт лома направил в Минпромторг в конце 2018 г. ФРТП. Такая мера, по расчетам, должна была перенаправить на внутренний рынок около 1 млн тонн лома за полгода, что позволило бы увеличить выручку металлургических предприятий на 50-60 млрд рублей. Квота использовалась на основании разовой лицензии, выдаваемой Минпромторгом РФ, и до конца 2019 г., по данным министерства, была выбрана на 90%.

С апреля 2020 г. на смену этой временной мере должна была прийти постоянная - биржевые торги ломом: согласно ей, бизнес мог бы экспортировать лом черных и цветных металлов в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, только в том случае, если лом был приобретен на организованных биржей торгах. Однако мера не вступила в силу. В середине апреля глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМСБ) Алексей Рыбников отмечал, что "тема снята с повестки дня", поскольку участники рынка планируют вначале организовать торги на внутреннем рынке. Организация таких торгов может начаться уже после нормализации ситуации с коронавирусом в мире, указывал Рыбников.