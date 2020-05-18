Структурные подразделения ОСК переедут из Москвы на Васильевский остров в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разместит свои основные структурные подразделения в офисе на Васильевском острове Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, в городе будут работать около 300 сотрудников компании, сообщили ТАСС в пресс-службе ОСК.

"В офисе на Васильевском острове разместятся основные структурные подразделения ОСК. Со временем площади в бизнес-центре Центрального конструкторского бюро "Рубин" [в Москве], которые сейчас занимает ОСК, будут освобождены. Также будут освобождены площади в бизнес-центре "Легион II" на Большой Татарской улице", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, ОСК арендовала большую часть бизнес-центра на 17-й линии Васильевского острова, 22в. Объект элитного класса А находится в управлении сети бизнес-центров "Сенатор", следует из информации на сайте компании, его площадь составляет 10,2 тыс. кв. м. Из панорамных окон офисов открывается вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Шестиэтажное здание располагает 394 парковочными местами, расположено в 2,5 км от станции метро "Василеостровская".

Представитель сети бизнес-центров "Сенатор" отказался предоставить ТАСС комментарий, отметив, что компания не комментирует свои сделки.

Как сообщали агентству в феврале в пресс-службе городского комитета имущественных отношений, власти Петербурга передали в аренду ОСК здание, где разместится штаб-квартира организации, также расположенное в центре города, в Адмиралтейском районе. Информацию подтвердили агентству в пресс-службе самой компании. "Здание в переулке Антоненко будет использоваться как представительский офис, в котором будет располагаться руководство корпорации. Там будут находиться кабинеты председателя Совета директоров ОСК, президента компании и его ключевых заместителей, в этом здании появится переговорный комплекс", - сказал ТАСС официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.

В Санкт-Петербурге планируется разместить сотрудников департаментов ОСК, отвечающих за военное кораблестроение, гражданское судостроение, техническое развитие, IТ-сферу и материальное обеспечение, часть кадровой службы, финансово-экономического блока. В Москве останутся специалисты, которые обеспечивают присутствие компании на внешних рынках, занимаются выставочной деятельностью и летают в связи с этим за границу. В том числе, сотрудники, отвечающие за связи с общественностью и внешние коммуникации, а также те, кто взаимодействует с заказчиками ОСК, находящимися в Москве. В совокупности - около 100 работников.