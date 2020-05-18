{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Структурные подразделения ОСК переедут из Москвы на Васильевский остров в Петербурге

В Санкт-Петербурге разместят сотрудников, отвечающих за военное кораблестроение, гражданское судостроение, техническое развитие, IТ-сферу и материальное обеспечение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разместит свои основные структурные подразделения в офисе на Васильевском острове Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, в городе будут работать около 300 сотрудников компании, сообщили ТАСС в пресс-службе ОСК.

"В офисе на Васильевском острове разместятся основные структурные подразделения ОСК. Со временем площади в бизнес-центре Центрального конструкторского бюро "Рубин" [в Москве], которые сейчас занимает ОСК, будут освобождены. Также будут освобождены площади в бизнес-центре "Легион II" на Большой Татарской улице", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, ОСК арендовала большую часть бизнес-центра на 17-й линии Васильевского острова, 22в. Объект элитного класса А находится в управлении сети бизнес-центров "Сенатор", следует из информации на сайте компании, его площадь составляет 10,2 тыс. кв. м. Из панорамных окон офисов открывается вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Шестиэтажное здание располагает 394 парковочными местами, расположено в 2,5 км от станции метро "Василеостровская".

Представитель сети бизнес-центров "Сенатор" отказался предоставить ТАСС комментарий, отметив, что компания не комментирует свои сделки.

Как сообщали агентству в феврале в пресс-службе городского комитета имущественных отношений, власти Петербурга передали в аренду ОСК здание, где разместится штаб-квартира организации, также расположенное в центре города, в Адмиралтейском районе. Информацию подтвердили агентству в пресс-службе самой компании. "Здание в переулке Антоненко будет использоваться как представительский офис, в котором будет располагаться руководство корпорации. Там будут находиться кабинеты председателя Совета директоров ОСК, президента компании и его ключевых заместителей, в этом здании появится переговорный комплекс", - сказал ТАСС официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.

В Санкт-Петербурге планируется разместить сотрудников департаментов ОСК, отвечающих за военное кораблестроение, гражданское судостроение, техническое развитие, IТ-сферу и материальное обеспечение, часть кадровой службы, финансово-экономического блока. В Москве останутся специалисты, которые обеспечивают присутствие компании на внешних рынках, занимаются выставочной деятельностью и летают в связи с этим за границу. В том числе, сотрудники, отвечающие за связи с общественностью и внешние коммуникации, а также те, кто взаимодействует с заказчиками ОСК, находящимися в Москве. В совокупности - около 100 работников.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
"Россети" готовы к работе с объектами микрогенерации
Житель частного дома, у которого установлены энергоустановки микрогенерации, сможет продавать непотребленные им "излишки" по средневзвешенной цене оптового рынка сбытовым компаниям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС