Цена нефти Brent превысила $35

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 7,94% и достигла $35,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:36 мск.

В последний раз цена нефти данного сорта находилась выше уровня $35 за баррель 9 апреля текущего года.

Цена нефти WTI растет на 9,55% - до $32,34 за баррель.

По состоянию на 17:42 мск, нефть Brent продолжила расти и торговалась на уровне $35,13 за баррель (+8,09%). В свою очередь, цена нефти WTI растет до $32,39 за баррель (+9,7%).

Российский рубль на валютных торгах Мосбиржи укрепляется по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара опускается до 72,81 рубля (-1,05%), а курс евро - до 79,02 рубля (-0,75%).