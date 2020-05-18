Специальный налоговый режим для самозанятых введут в Чувашии с 1 июля

ЧЕБОКСАРЫ, 18 мая./ТАСС/. Власти Чувашии введут с 1 июля 2020 года особый налоговый режим для самозанятых, что позволит малому бизнесу сэкономить на расходах, сообщил врио главы республики Олег Николаев в ходе еженедельного совещания.

"На сегодняшний день 23 региона охвачены такими режимами налогообложения. Но с 1 июля каждый регион получает право вступить в их ряды. В связи с этим поручаю Минэкономразвития и Минфину республики проработать данный вопрос в скорейшем порядке. В случае необходимости разработать соответствующий законопроект, внести его в Госсовет и принять, если необходимо, в более ускоренном порядке", - сказал Николаев.

Эксперимент по введению на территории РФ специального режима налогообложения самозанятых начался с 1 января 2019 года. Пилотными регионами стали город Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. Самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% при работе с физлицами и по ставке 6% при работе с компаниями и индивидуальными частными предпринимателями вместо 13% налога на доходы физических лиц.