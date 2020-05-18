Ставропольский завод увеличит объемы производства мясных деликатесов на 10% к 2021 году

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Компания "ОГЗАР" (Ставропольский край) благодаря модернизации сможет увеличить к 2021 году выпуск бастурмы и суджуха на 10%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"К 2021 году компания "ОГЗАР" нарастит выпуск бастурмы и суджуха на 10%. Увеличение показателей стало возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности Ставропольского края: региональный ФРП выдал льготный заем на приобретение автоматизированной линии по нарезке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сумма финансирования составила 3,9 млн рублей. Еще 690 тыс. рублей будет выделено на расширение производства пищевых продуктов из личных средств компании.

"За счет модернизации предприятие обеспечит прирост производства на 6,8 т мясных деликатесов в сравнении с объемами выпуска в 2019 году. Такой рост обусловлен автоматизацией одного из наиболее трудоемких процессов", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шевченко.

Компания "ОГЗАР" с 2002 года производит сыровяленую продукцию - бастурму и суджух - мясные деликатесы по старинным рецептам.