Эксперты полагают, что экономика РФ вернется к докризисным показателям не ранее 2022 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская экономика вернется к докризисным показателям не ранее середины 2022 года; по итогам текущего года ее ждет спад на 4,3%, говорится в бюллетене, подготовленном экспертами Высшей школы экономики на основе консенсус-прогноза.

Консенсус-прогноз составлен на базе опроса более 20 экспертов и аналитиков инвестбанков и институтов.

"Раньше консенсус-прогноз предполагал, что по итогам 2021 года ВВП России вновь достигнет уровня 2019 года, тогда как теперь восстановление докризисного уровня переносится на середину 2022 года. При этом консенсус-прогнозы роста на более отдаленную перспективу практически не изменились. Это означает, что эксперты продолжают верить в то, что в долгосрочной перспективе Россия вряд ли может рассчитывать на темпы роста выше 2% в год", - говорится в материалах ВШЭ.

Самый глубокий спад российской экономики будет наблюдаться во II квартале 2020 года (-10,7% к соответствующему кварталу предыдущего года); при этом диапазон оценок довольно широк - от -6,0% до -16,9%. "Дальше темпы спада будут постепенно уменьшаться, однако первым кварталом заметного роста, согласно консенсус-прогнозу, станет II квартал следующего года, когда решающую роль сыграет эффект базы. Большинство прогнозистов полагают, что падение экономики продлится три-четыре квартала; однако два эксперта считают, что оно ограничится всего лишь одним кварталом", - говорится в бюллетене ВШЭ.

Прогноз по инфляции в России на текущий год составил 4,7%. "Оценка инфляционных последствий разворачивающегося кризиса стала более умеренной. Более того, консенсус-прогноз предполагает, что до конца 2020 года Банк России снизит ключевую ставку еще на 0,5-0,75 процентного пункта; это означает, что ускорение инфляции вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска", - отмечается в бюллетене.

Несмотря на резкое падение нефтяных цен и текущий низкий спрос на нефть, консенсус-прогноз предполагает, что к 2022 году цена на нефть Urals вновь достигнет $50 за баррель и останется на этом уровне в последующие годы. Курс рубля ожидается стабильным на уровне 72-73 рубля за доллар.