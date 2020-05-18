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Пандемия коронавируса нового типа
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Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления экономики ЕС объемом €500 млрд

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность быстрого восстановления экономики
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции EPA-EFE/Francois Mori / POOL
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции
© EPA-EFE/Francois Mori / POOL

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом €500 млрд. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"Это [пандемия коронавируса нового типа], и в этом мы едины, является самым тяжелым кризисом в истории ЕС. Такой кризис требует соответствующего ответа", - сказала она. По ее словам, Берлин и Париж хотят действовать вместе с остальными странами Евросоюза, но посредством своей инициативы намерены послать им сигнал о том, что ЕС преодолеет данный кризис и выйдет из него более сильным.

"Мы сказали, что нуждаемся в фонде восстановления [экономики]. О том, как может выглядеть этот фонд, Германия и Франция вели активные дискуссии", - добавила Меркель. "Важно быстро восстановить экономику. В этой связи мы хотим создать ограниченный сроками фонд в размере €500 млрд, который должен предоставлять средства бюджета ЕС для наиболее пострадавших секторов и регионов", - сообщила канцлер.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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