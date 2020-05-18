"Россети" готовы к работе с объектами микрогенерации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Группа "Россети" готова к подключению объектов микрогенерации к своей инфраструктуре. Об этом сообщил заместитель директора департамента технической политики "Россетей" Григорий Гладковский в ходе круглого стола по микрогенерации в Совете Федерации.

"Мы действительно работаем с Минэнерго. По возможности предлагаем решения, которые позволят избежать рисков технологического характера. Если в целом рассматривать ситуацию, то со стороны сетей мы не видим каких-то кардинальных проблем, которые необходимо решить, чтобы начать по микрогенерации", - сказал он, но уточнил, что "мы видим риски, что текущая инфраструктура построена по формату передачи мощности сверху вниз, то есть до потребителей".

"Возможно, в ряде случаев, мы предполагаем возникновение ситуаций, когда большое количество просьюмеров (потребителей, которые установили микрогенерацию у себя) может создать ситуацию "запертой" мощности. Мы можем получить какие-то случаи с неспособностью построенных исходя из других оценок сетей работать в этом режиме. Но, вероятно, какие-то детали мы увидим только после опробирования этих технологий. Мы знаем риски, мы к ним готовимся", - пояснил Гладковский.

Он уточнил, что "(электро)сети готовы", а группа готова идентифицировать и управлять рисками, связанными с микрогенерацией за счет высокой квалификации персонала и внедрению цифровых технологий.

Объекты микрогенерации

Под объектом микрогенерации понимается объект по производству электроэнергии, принадлежащий потребителю электрической энергии, присоединенный к электросетям на уровне напряжения до 1 кВ и используемый таким потребителем для производства электрической энергии для собственных бытовых и (или) производственных нужд, с возможностью выдачи в сеть и продажи энергосбытовой компании "излишков" электроэнергии (с максимальной мощностью не более 15 кВт).

Житель частного дома, у которого установлены энергоустановки микрогенерации, сможет продавать непотребленные им "излишки" по средневзвешенной цене оптового рынка сбытовым компаниям, в том числе гарантирующим поставщикам, а гарантирующие поставщики, в свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, регулирующий производство электроэнергии на объектах микрогенерации 11 декабря 2019 года. Закон вводит в законодательство об электроэнергетике понятие и критерии объекта микрогенерации и устанавливает критерии отнесения генерирующих объектов к этой категории.

Принятие закона упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках.