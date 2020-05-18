Правкомиссия одобрила снижение пошлины на импорт некоторых товаров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правкомиссия по экономическому развитию и интеграции одобрила инициативу бизнеса по снижению ставок импортных пошлин на ряд товаров, а также по упрощению ввоза морских судов, используемых при проведении геологоразведочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, входящей в состав правкомиссии по экономическому развитию.

"Одобрены инициативы делового сообщества по снижению ставок импортных пошлин на комплектующие для производства солнечных батарей, фруктовые пюре для производства соковой продукции, углеграфитовую продукцию, используемую при электролизе алюминия, сырье драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Также подкомиссия поддержала инициативу по упрощению ввоза морских судов, используемых при проведении геологоразведочных работ.

При этом подкомиссия признала нецелесообразным увеличение ставок ввозных таможенных пошлин на полистирол и инжекционно-литьевые машины, добавили в министерстве.