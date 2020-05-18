Норвежская DigiPlex разработала методологию оценки углеродного следа для дата-центров

ТАСС, 18 мая. Норвежская компания DigiPlex, лидер в области производства инновационных дата-центров в Скандинавии, опубликовало методологию оценки уровня вредных выбросов, генерируемых работой ЦОД. Руководство и предлагаемые метрики призваны помочь компаниям пройти будущие проверки аудиторов, сообщил ресурс PRNewswire.

"Цифровизация не только ускорила прогресс, но и повлекла за собой более высокий уровень потребления энергии - вместе со стремительным ростом цифровой активности возрастают выбросы CO2. Методология, предложенная DigiPlex, позволяет провести точную оценку воздействия на окружающую среду и разработать комплекс эффективных мер по сокращению углеродного следа", - сказал генеральный директор DigiPlex Вильяр Нессе.

Данные и цифровая инфраструктура, поддерживающая их сбор, использование и обработку, необходимы каждому бизнесу. Тем не менее, лишь немногие организации разработали процессы оценки и отчетность по воздействию на окружающую среду ЦОД, которые эти данные содержат и обрабатывают. Поскольку корпорации используют широкий спектр облачных и локальных серверов, зачастую они не могут точно определить, где именно находятся их данные и вычислительные ресурсы.

Методология, разработанная DigiPlex, объединяет ключевые выводы ряда исследований, проведенных ведущими экспертами из Gartner, The Uptime Institute и Harvard Business Review. Компания представила детальный подход к оценке уровня воздействия ЦОД на экологию, а также разработала набор метрик и КПЭ для реализации инициатив по сокращению выбросов углекислого газа. Ожидается, что заблаговременное внедрение процессов мониторинга предложенных показателей в будущем позволит компаниям успешно пройти аналогичные проверки регуляторов.

Согласно оценкам экспертов, в течение десятилетия на ЦОД и цифровую инфраструктуру будет приходиться до 20% мирового потребления электроэнергии и 5,5% выбросов CO2.