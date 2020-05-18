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Врио главы Пермского края намерен восстановить судостроение в регионе

По словам Дмитрия Махонина, для этого есть все перспективы и разработки

ПЕРМЬ, 18 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил о намерениях восстановить судостроение в регионе, отметив, что для этого есть уникальные разработки.

"Шансы очень хорошие... судостроение в Перми восстановить. Например, судостроительный завод "Кама" и для этого есть все перспективы и разработки, которые в стране являются уникальными. Мы договорились с "Газпромом", что они вторую часть завода по разжижению газа разместят у нас на территории края, это будет единственный регион с объемом производства среднетонажного СПГ, работающего на внутренний рынок. Это дает нашим двигателестроителям путем определенных модернизаций возможность подготовить соответствующие двигатели для того, чтобы поставить их на суда и на РЖД. То есть маневренные локомотивы мы можем делать на СПГ", - сказал он в понедельник в ходе онлайн-заседания федеральной экспертной площадки "Россия-XXI: новая эпоха и современность".

Судостроительный завод "Кама" был основан в Перми в 1931 году как Пермская судостроительная верфь, в 2006 году на базе его производственных площадей образовался "Верхнекамский Судостроительный Комплекс", который занимался строительством, модернизацией и ремонтом судов. В настоящее время организация ликвидирована.

Теги
РоссияПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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