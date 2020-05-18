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Эксперты обсудили госпрограмму детского туризма

Она сделает путешествия для детей более доступными, считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Государственная программа развития детского туризма поможет сделать путешествия для детей более доступными, а также будет способствовать росту внутреннего туризма. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Вопрос создания подобной программы обсуждался на онлайн-совещании, которое ОСИГ провел при информационной поддержке Ростуризма.

"Сейчас необходимо провести большую работу по консолидации индустрии гостеприимства, связанной с организацией доступных туров для детей. Это транспортные компании, перевозчики, турагенты, и многие другие. Программа развития детского туризма, которую мы будем создавать вместе на ближайшие годы, даст возможность развивать внутренний туризм в ближайшие 15-20 лет", - сказал Волков.

Госпрограмма обеспечит всем школьникам равный доступ к туристским ресурсам России, при этом предложения туркомпаний для детей должны учитывать взаимосвязь с учебными предметами и образовательными программами, считают в ОСИГ.

"В настоящее время динамичному развитию детского туризма препятствует ряд стоп-факторов. В первую очередь, практически отсутствует финансирование со стороны федерального бюджета. Необходимо оперативное внесение изменений в нормативно-правовые акты по детскому туризму. Также целесообразно внедрение обязательных стандартов по формированию детского туристского продукта", - сообщила в ходе совещания советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова, слова которой приводит ОСИГ.

Механизм реализации госпрограммы должен быть понятен и прозрачен для региональных министерств и ведомств, в рамках будущего документа необходимо утвердить правила отбора субъектов РФ по приему детских групп, туроператоров и экскурсионных программ, считают в союзе. При этом необходимо создать систему общественного контроля за выполнением всех госконтрактов по детскому туризму, отметила на совещании председатель комитета по детскому и семейному туризму ОСИГ Татьяна Козловская.

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