Предприятия ОПК Кировской области довели долю гражданской продукции до 23%

КИРОВ, 18 мая. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Кировской области довели долю выпуска гражданской продукции до 23% в первом квартале 2020 года, с начала года показатель увеличился на 5 процентных пунктов, сообщил в понедельник ТАСС министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков.

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы высказал мнение, что уровень диверсификации в ОПК России пока недостаточен. По данным правительства Кировской области, доля продукции гражданского назначения в производстве предприятий ОПК в 2018 году составляла 17%, по итогам 2019 года - 18%.

"За первый квартал 2020 года доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК региона составила 23%, в аналогичном периоде 2019 года показатель составлял 17,5%", - сказал Перескоков.

Он уточнил, что, в соответствии с поставленной президентом РФ задачей, долю гражданской продукции в общем объеме производства к 2025 году планируют довести до 30%, к 2030 году - до 50%. Проекты, направленные на диверсификацию производства оборонных предприятий, в том числе реализует созданный на базе Вятского госуниверситета Инжиниринговый центр. Он разработал автоматизированную линию получения творога, технологию производства и поставки оборудования для изготовления полимерной мононити, разработал и изготовил станок спиральной навивки труб, прокатный стан, образец деревообрабатывающего оборудования для Кировского станкостроительного завода.

В свою очередь, завод по производству авиационного электрооборудования "Лепсе" в Кирове в апреле выпустил две партии увлажнителей кислородно-воздушной смеси для медицинских организаций региона, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Увлажнители используются для нормализации дыхания и стабилизации работы сердечно-сосудистой системы, острая необходимость в них возникла после резкого сокращения поставок из Китая, сообщили в пресс-службе предприятия.

Всего в регионе работают 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса: АО "Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК", АО "Кировское машиностроительное предприятие", АО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ", АО "Завод "Сельмаш", ПАО "Кировский завод "Маяк", АО "Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники", АО "Ново-Вятка", АО "НПП "Знак", ООО "Молот-Оружие", ОАО "Электромашиностроительный завод "Вэлконт", АО "Вятка", АО "Электропривод". Они разрабатывают, производят, ремонтируют и утилизируют вооружение и военную технику, выполняют оборонные научно-технические разработки, а также ведут производственную деятельность и оказывают услуги в интересах необоронной сферы экономики страны и Кировской области. На предприятиях занято более 17 тыс. человек.

Задачи диверсификации

Согласно поставленной президентом РФ задаче, доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна составить не менее 30%, а к 2030 году - 50%. На заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске 19 сентября 2019 года президент РФ отметил, что доля гражданской продукции на заводах оборонно-промышленного комплекса в 2018 году составила почти 21%, однако темпы роста этого показателя пока недостаточны. Как подчеркнул президент, от эффективности диверсификации напрямую зависит деятельность предприятий отрасли и их способность после прохождения пика оборонных заказов решать свои профильные задачи и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках.