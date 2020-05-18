ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции, которая в апреле в РФ составила 3,1%, но ускорение роста цен носит временный характер. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"В апреле 2020 года годовая инфляция составила 3,1%, что на 0,6 п.п. выше, чем в марте. Ускорение текущего роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в I квартале ослаблением рубля. В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета - осени 2019 года", - отмечает ЦБ.

В то же время, по данным регулятора, по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - указывает ЦБ.