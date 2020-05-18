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В Архангельской области будут развивать деревопереработку и проекты для Севморпути

По словам врио губернатора региона Александра Цыбульского, одним из основных направлений для развития экономики станет также малый и средний бизнес

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Основными направлениями для развития экономики Архангельской области должны стать глубокая переработка древесины, развитие малого и среднего бизнеса, а также проекты, связанные с Северным морским путем. Об этом в понедельник рассказал журналистам врио губернатора региона Александр Цыбульский.

"Здесь несомненно надо поддерживать и развивать более глубокую переработку... в части деревопереработки <…> Малый и средний бизнес - это очень серьезное направление <…> В приоритетном порядке надо развивать любые активности, проекты, связанные с развитием Северного морского пути", - сказал Цыбульский.

По его словам, регион обладает высоким уровнем промышленного развития и компетентными специалистами. В лесопромышленной области необходимо увеличивать объем готовой продукции, при этом развитие в этом направлении должно идти параллельно с лесовосстановлением, отметил врио главы области. Для малого и среднего бизнеса необходимо создать условия, которые позволят привлекать предпринимателей.

"Хотелось бы нам или не хотелось, но в любом случае малый бизнес и средний бизнес... будет в ближайшем будущем с учетом изменений экономического и промышленного уклада создавать максимальное количество рабочих мест. И в этом смысле нам надо создавать такую систему поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы здесь заниматься бизнесом было выгодно", - сказал Цыбульский.

Особое внимание руководитель региона обратил на создание проектов, связанных с Северным морским путем, который, по его мнению, может изменить направление мировой логистики.

"Конкуренция за этот ресурс будет очень высокая, и эту конкуренцию очень важно сейчас не проиграть и не остаться в хвосте тех, кто будут сейчас входить в этот проект. Потому что Северный морской путь в целом, если он пойдет, а он пойдет, теми темпами развития, которые запланированы (это понятно уже из инвестпрограммы по строительству ледокольного флота), он во многом изменит направленность мировой экономики, мировой логистики", - сказал Цыбульский.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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