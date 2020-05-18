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Первые инвестиции в будущий порт Индига в НАО составили более $5 млн

Проект "Белкомур" представляет собой комплексный проект промышленного и инфраструктурного развития севера европейской части России и Урала

ТАСС, 18 мая. Инвестор вложил в строительство глубоководного незамерзающего порта Индига в районе одноименного поселка в Ненецком автономном округе (НАО) порядка 5 млн долларов, уже проведены исследования и геологические работы. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может составить более 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Как заявлял в сентябре 2019 года председатель совета директоров этой корпорации Роман Троценко, строительство планируется начать в 2021 году, а завершить в 2025 году. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага.

"Уже ведутся работы. Они пока небольшие, но порядка 5 млн долларов своих уже вложены в эти все работы. В этом году приезжали на место, проводили там геологию, исследования. Со следующего года практически уже собираются начинать там строить причальную стенку", - сказал Цыбульский.

Кроме того, Цыбульский считает, что соединение будущего порта Индига и "Белкомура" (проекта по строительству железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Соликамск) окажет серьезный экономический эффект. "Мы сможем забрать большую часть того груза, который сегодня уходит на экспорт и уходит через Петербург, и тем самым серьезным образом и создать экономические предпосылки для наших инвесторов, чтобы они здесь активнее развивались и не тратили лишние деньги на транспортировку. С другой стороны, мы сможем развивать и экономику, в том числе Северного морского пути", - сказал Цыбульский.

Проект "Белкомур" представляет собой комплексный проект промышленного и инфраструктурного развития севера европейской части России и Урала, основой которого является строительство железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Соликамск протяженностью 1 161 км (строительство новых железнодорожных участков - 712 км, реконструкция существующих - 449 км) с возможностью кратчайшего выхода на опорные порты Северного морского пути (Мурманск, Архангельск, Беломорск, в перспективе Сабетта, Индига и др.).

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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