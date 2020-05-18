МВД получит из резервного фонда почти 3 млрд руб. на средства защиты от коронавируса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. МВД получит из резервного фонда в этом году почти 3 млрд рублей для приобретения антисептиков и средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Ситуация в Дагестане и Ураза-байрам дома. Главное о коронавирусе за 18 мая

"Выделить в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 995 480,1 тыс. руб. в целях приобретения средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ, имея в виду обеспечение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на срок не менее 15 суток" - отмечается в документе.

Также в документе отмечается, что МВД должно осуществить контроль за целевым расходованием выделенных средств с предоставлением доклада в Кабмин РФ.