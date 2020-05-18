Цыбульский: Архангельская область не сможет помочь с пополнением бюджета НАО в этом году

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Законодательство не позволит властям Архангельской области в этом году оказать помощь бюджету Ненецкого автономного округа (НАО), который недополучит доходы из-за падения цен на нефть. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года. По словам Бездудного, одной из причин подписания соглашения стало "катастрофическое" состояние бюджета округа.

"У нас практически нет таких возможностей в рамках межбюджетного законодательства. Поэтому, думаю, нет", - ответил Цыбульский на вопрос, будет ли область помогать НАО с проблемным бюджетом.

НАО может недополучить почти половину доходов бюджета, так как доходы сверстаны из расчета цены на нефть в $57 за баррель, вместо нынешних $28-29. В таких условиях власти заявили о трудностях, связанных с сохранением действующих в регионе мер соцподдержки. Объединение с Архангельской областью, где экономика более диверсифицирована, позволит сохранить социальные льготы, полагают в НАО.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав этого региона. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.