{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цыбульский: Архангельская область не сможет помочь с пополнением бюджета НАО в этом году

НАО может недополучить почти половину доходов бюджета, так как доходы сверстаны из расчета цены на нефть в $57 за баррель, вместо нынешних $28-29

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Законодательство не позволит властям Архангельской области в этом году оказать помощь бюджету Ненецкого автономного округа (НАО), который недополучит доходы из-за падения цен на нефть. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года. По словам Бездудного, одной из причин подписания соглашения стало "катастрофическое" состояние бюджета округа.

"У нас практически нет таких возможностей в рамках межбюджетного законодательства. Поэтому, думаю, нет", - ответил Цыбульский на вопрос, будет ли область помогать НАО с проблемным бюджетом.

НАО может недополучить почти половину доходов бюджета, так как доходы сверстаны из расчета цены на нефть в $57 за баррель, вместо нынешних $28-29. В таких условиях власти заявили о трудностях, связанных с сохранением действующих в регионе мер соцподдержки. Объединение с Архангельской областью, где экономика более диверсифицирована, позволит сохранить социальные льготы, полагают в НАО.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав этого региона. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
CNN: Uber сократит дополнительно 3 тыс. рабочих мест
Руководство компании приняло решение закрыть или сократить штат 45 офисов по всему миру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС