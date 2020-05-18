Росавиация согласовала предоставление 7,9 млрд рублей субсидий группе "Аэрофлот"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ о предоставлении группе "Аэрофлот" субсидий в размере 7,89 млрд рублей на частичную компенсацию расходов из-за снижения количества перевозок на фоне пандемии. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Субсидии получат три авиакомпании группы: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора". Как следует из сообщения, заявку на субсидирование "Победы" группа не подавала. Кроме того, на рассмотрении в Росавиации сейчас находятся заявления еще шести авиакомпаний: S7, Smartavia, Azur Air, Red Wings, "Уральские авиалинии", "Азимут".

"По состоянию на 18 мая завершена проверка пакета документов трех компаний группы "Аэрофлот". Первым заместителем министра транспорта - руководителем Росавиации Александром Нерадько сегодня подписаны приказы о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям, входящим в состав группы "Аэрофлот", на частичную компенсацию расходов. Общая сумма предоставленных "Аэрофлоту", "России" и "Авроре" субсидий составляет 7,89 млрд рублей. Группа "Аэрофлот" первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию", - указано в сообщении.

Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда Федеральному агентству воздушного транспорта 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года, говорилось в сообщении Минтранса и Росавиации. Прежде всего субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на лизинговые платежи (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на операционную деятельность и содержание имущества.