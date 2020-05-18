{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Помощь от государства могут получить 22 тыс. бизнесменов Крыма, пострадавших от пандемии

По словам главы республики Сергея Аксенова, заявки на получение субсидий подали уже более 18 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Субсидии пострадавшим на фоне пандемии субъектам малого и среднего предпринимательства начали выплачивать в Крыму. На помощь от государства могут рассчитывать 22 тыс. бизнесменов, сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Более 18 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым, занятые в отраслях, пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции, подали заявки на получение субсидий. Первые субсидии уже выплачены. Всего же на такую помощь могут рассчитывать 22 тыс. предпринимателей. Призываю представителей бизнеса более активно подавать заявки и напоминаю, что сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте", - написал Аксенов.

Он отметил, что субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае. "Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц", - пояснил глава Крыма.

В понедельник в Крыму начали действовать изменения в указ главы региона о режиме повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса, подразумевающие смягчение ограничений для бизнеса и отмену самоизоляции. На полуострове разрешена работа большинства предприятий, кроме туристической сферы, возобновились пригородные и междугородные перевозки. Власти Крыма ранее сообщали, что ожидают возвращения на работу более 400 тыс. жителей региона, а с учетом уже функционировавших в период пандемии сфер бизнеса - 600 тыс. сотрудников, или 90% работающего населения.

В Крыму по состоянию на понедельник зарегистрированы 294 случая коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 30 - из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, два - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровели за весь период 104 человека. Умерли девять человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
CNN: Uber сократит дополнительно 3 тыс. рабочих мест
Руководство компании приняло решение закрыть или сократить штат 45 офисов по всему миру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС