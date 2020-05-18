Помощь от государства могут получить 22 тыс. бизнесменов Крыма, пострадавших от пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Субсидии пострадавшим на фоне пандемии субъектам малого и среднего предпринимательства начали выплачивать в Крыму. На помощь от государства могут рассчитывать 22 тыс. бизнесменов, сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Более 18 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым, занятые в отраслях, пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции, подали заявки на получение субсидий. Первые субсидии уже выплачены. Всего же на такую помощь могут рассчитывать 22 тыс. предпринимателей. Призываю представителей бизнеса более активно подавать заявки и напоминаю, что сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте", - написал Аксенов.

Он отметил, что субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае. "Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц", - пояснил глава Крыма.

В понедельник в Крыму начали действовать изменения в указ главы региона о режиме повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса, подразумевающие смягчение ограничений для бизнеса и отмену самоизоляции. На полуострове разрешена работа большинства предприятий, кроме туристической сферы, возобновились пригородные и междугородные перевозки. Власти Крыма ранее сообщали, что ожидают возвращения на работу более 400 тыс. жителей региона, а с учетом уже функционировавших в период пандемии сфер бизнеса - 600 тыс. сотрудников, или 90% работающего населения.

В Крыму по состоянию на понедельник зарегистрированы 294 случая коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 30 - из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, два - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровели за весь период 104 человека. Умерли девять человек.