Ретейл предложит дополнить правила онлайн-продаж лекарств преимуществами e-commerce

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ретейлеры разработают предложения по расширению возможностей дистанционной торговли лекарствами с учетом преимуществ, которые дает отрасль интернет-торговли. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Мы понимаем, что сейчас в период эпидемии эту задачу [обеспечение доставки лекарств] без рисков можно было решить, только отдав этот рынок полностью в руки профессиональных участников рынка - профессионального фармсообщества. Но в то же время надо понимать, что эти правила носят временный характер, мы сейчас находимся в диалоге с правительством, чтобы в будущем при доработке этих правил учесть все возможности, которые дает e-commerce", - сказал он, отметив, что ассоциация в ближайшее время подготовит и представит соответствующие предложения в правительство.

"Смысл предложений будет в том, чтобы расширить возможности сервисов для наших пользователей, предоставить им все те удобства и возможности, которые сейчас предоставляет интернет-торговля в полной мере. Сделать доставку лекарственных препаратов максимально удобной, быстрой, понятной и недорогой", - заключил Соколов.

На сегодняшний день из крупных интернет-ретейлеров, не специализирующихся на продаже лекарств, только у Ozon есть фармлицензия. "Важно обеспечить лекарственными препаратами граждан даже в удаленных населенных пунктах нашей огромной страны, также мы всегда подчеркивали важность лицензирования в дистанционной торговле лекарственными препаратами. Так, у компании первая лицензия на ведение фармацевтической деятельности появилась еще в 2018 году", - отметила в беседе с ТАСС заместитель генерального директора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина.

Ранее правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств, согласно которым к торговле допускаются компании, имеющие фармлицензию по розничной торговле лекарственными препаратами и владеющие такой лицензией не менее одного года. При этом аптечная организация должна иметь не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации. Выдачу лицензий будет осуществлять Росздравнадзор, который будет обязан рассмотреть документы в течение пяти дней. Правительство также поручило Минздраву в течение полугода отслеживать применение правил дистанционной продажи лекарств и представить доклад о результатах.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов 3 апреля. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.