Белкомур доведут до ненецкого порта Индига

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Порт в Индиге Ненецкого автономного округа, наряду с Архангельском, станет конечной точкой Белкомура (Белое море - Коми - Урал) - планируемой к строительству стратегической железнодорожной магистрали. Это, в том числе, даст Индиге возможность принимать грузы из Киргизии, Китая и Казахстана, сообщил в понедельник на встрече с журналистами врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

Белкомур был задуман как кратчайший путь, связывающий промышленные районы Западной Сибири с морским портом в Архангельске. С реализацией проекта Архангельский порт претендовал вернуть себе статус главного порта Северного морского пути, который он занимал до строительства Мурманского морского порта, то есть до 1916 года.

По словам Цыбульского, ранее развитие железнодорожный сетей Заполярья предполагало строительство ветки Сосногорск - Индига. При этом актуальное решение предполагает вариант соединить по железной дороге Архангельскую область и НАО через Карпогоры, то есть протянуть ветку от основной линии Бекомура. "Есть вариант сделать железную дорогу от Карпогор в Индигу. Это в районе 500 км... В целом абсолютно нормальный, несложный рельеф, никаких особо дорогостоящих работ здесь нет", - добавил он.

Проект строительства железной дороги Карпогоры - Индига оценивается в 200 млрд рублей. Он предполагает транспортировку грузов через незамерзающий порт в Ненецком АО. "У него [порта Архангельска] будет своя номенклатура грузов. В Индиге будут грузы, которые уходят на экспорт, они сегодня до Архангельска не доходят", - добавил Цыбульский.

В частности, по его словам, через этот порт можно будет "поднимать" грузы из ряда стран ШОС. "Сегодня Киргизия стоит на пороге принятия инвестиционного решения по строительству железных дорог. Они на сегодняшний день планируют строить ее вдоль страны для того, чтобы китайские грузы перевозить через себя и дальше через территорию соседней страны выводить уже на железнодорожную сеть. Если мы его заберем наверх, то у нас, во-первых, появляются, киргизские грузы - их не очень много, я думаю, до 5 млн тонн. Мы можем взять часть китайских грузов… Плюс мы можем взять на себя Казахстан, это предмет ежегодной договоренности на высшем уровне - транзит порядка 30-40 млн тонн угля", - сказал Цыбульский.