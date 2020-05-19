Аналитики рассказали, за счет чего саудовская нефть потеснила российскую на рынке Европы

ТАСС, 19 мая. Поставки нефти Саудовской Аравии в Европу в марте - апреле потеснили с этого рынка российскую Urals, для которой европейский рынок традиционно является основным, пишет в своем обзоре ценовое агентство Argus Media. Причиной тому стали срыв сделки ОПЕК+ в начале марта и падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Основной рынок сбыта для Саудовской Аравии - страны АТР, которые по итогам 2019 года закупили 77% всего экспорта саудовской нефти или 5,55 млн б/с. Однако в январе - марте из-за пандемии коронавируса саудовский экспорт в этот регион снизился до 5,25 млн б/с. Отчасти это вынудило Саудовскую Аравию переориентировать поставки на европейское направление.

В январе - апреле Саудовская Аравия поставляла на европейский рынок 750 тыс. б/с арабской легкой нефти против 570 тыс. б/с годом ранее. Несмотря на то что загрузка европейских НПЗ в марте и апреле снизилась, спрос на такой сорт нефти, более всего подходящий для производства средних дистиллятов, оставался довольно стабильным. При этом поставки российской Urals в марте - апреле снизились с 1,6 млн до 1,4 млн б/с по сравнению с периодом годом ранее.

В начале марта Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи после марта. После чего Саудовская Аравия заявила, что нарастит добычу до максимальных 12,3 млн б/с. По данным судовых агентов, объем поставок морских партий арабской легкой нефти в Европу в апреле достиг рекордных объемов по меньшей мере за последние три года. Для поддержания спроса на свое сырье Саудовская Аравия объявила о рекордных скидках. Так, дисконт на апрельские и майские партии в северо-западной Европе достигал $10,25 за баррель к среднемесячным котировкам Brent, тогда как в марте скидка в этом регионе составляла только $2,25 за баррель.

"В этих условиях стоимость партий российского сорта с начала марта снижалась, поскольку компании сталкивались с трудностями при реализации Urals в Европе. Но цены на этот сорт поддержал довольно высокий спрос на сырье в странах АТР, прежде всего в Китае", - пишет Argus Media. Закупки саудовской нефти в марте - апреле увеличили Нидерланды, Франция, Италия, Греция, Польша, Турция и др.

Однако спрос на Urals в Европе сохранится, отмечают в Argus. Этому будет способствовать рост цен на арабскую легкую нефть, начиная с июня.