Котяков заявил, что число безработных в России продолжит расти в мае и июне

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 млн на данный момент, рост продолжится в мае и июне. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в программе "Познер" на Первом канале.

"Количество зарегистрированных безработных достигло 1,6 млн человек. Мы действительно в разных сценариях рассматривали разные ситуации. С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, на протяжении мая-июня будет расти количество безработных", - сказал он.

Число официально зарегистрированных безработных в РФ может достичь 2,5 млн, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, - 5,3 млн, отметил Котяков. "Пока мы движемся по такому сценарию: 5,2-5,3 млн безработных [прогнозируется] по методике МОТ и 2,5 млн зарегистрированных безработных", - заявил он.

Семьи с детьми в течение трех месяцев суммарно получат более 100 тыс. рублей государственной поддержки, также сообщил министр. "Если мы суммируем весь объем выплат, то получится, что семья на протяжении трех месяцев получит государственной поддержки больше 100 тыс. рублей", - сказал он.