Счетная палата предлагает обновить машины скорой и школьные автобусы в рамках нацпроектов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Счетная палата предлагает включить в нацпроекты "Здравоохранение" и "Образование" обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов. Об этом контрольное ведомство сообщает по итогам аудита эффективности расходования Минпромторгом в 2019 году бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, а также услуг по их доставке до конечного потребителя.

По данным Счетной палаты, в 2019 году Минпромторг закупил у единственных исполнителей 2,45 тыс. школьных автобусов и 1,55 тыс. карет скорой помощи на 10 млрд рублей. Всего с 2016 года в регионы поставлено свыше 16 тыс. единиц техники общей стоимостью 35 млрд рублей. "В целом мы оцениваем выполнение мероприятий как эффективное. Деньги полностью освоены, транспортные средства поступили в распоряжение субъектов", - заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян, слова которого приводятся в сообщении.

"Реализация программ обновления парка машин скорой помощи и школьных автобусов имеет высокую социальную значимость и непосредственно влияет на качество оказываемых услуг населению. В случае продолжения финансирования, мероприятия, по нашему мнению, необходимо будет включить в национальные проекты "Здравоохранение" и "Образование"", - добавил аудитор.

В то же время анализ показал, что распределение скорых осуществлялось неравномерно и не в полной мере соответствовало методике Минздрава. Например, поставки на Алтай превысили заявленную потребность более чем в 2 раза, в Ингушетию - в 4 раза. Анализ также выявил риски предоставления недостоверных данных о потребности регионов в транспортных средствах. Причину этого Счетная палата видит в отсутствии установленных нормативов обеспечения медицинских и образовательных учреждений транспортными средствами. Кроме того, ведомство считает необходимым провести инвентаризацию потребности регионов в автомобилях скорой помощи и школьных автобусах.

Также Счетная палата обращает внимание на значительный рост потребности регионов в автобусах, несмотря на оказанную им поддержку. Если потребность в скорых с 2016 года сократилась на 28%, то в автобусах выросла почти на 56%. В основном повышенный спрос объясняется новыми требованиями: с 1 июля 2020 года групповые перевозки детей можно осуществлять на автобусах, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. "Это еще раз говорит о том, что мероприятия по обновлению парка автомобилей в субъектах необходимо продолжать. Без государственной поддержки есть риски снижения качества оказываемых населению услуг", - подчеркнул Перчян.