{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Котяков назвал серьезной проблемой разрыв между доходами богатых и бедных в России

Глава Минтруда констатировал, что очень незначительное число граждан могут быть отнесены к числу граждан со стабильным доходом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сильная дифференциация доходов между богатыми и бедными является серьезной проблемой для России сегодня, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в передаче "Познер" на Первом канале.

На эту тему

"Да, я с этим согласен. На сегодняшний день мы видим, что у нас серьезная дифференциация доходов. Если мы посмотрим по статистике доходов наших граждан, то мы увидим, что очень незначительное число граждан могут быть отнесены к числу граждан со стабильным доходом", - сказал он, отвечая на вопрос Познера о том, согласен ли он с тем, что разрыв между богатыми и бедными является серьезной проблемой для России.

Министр отметил, что в результате пандемии произошла трансформация рынка труда. "Это и удаленная занятость, и гибкие формы занятости с тем, чтобы максимально позволить гражданам официально сформировать свои трудовые отношения таким образом, чтобы иметь достойный доход. Эти вопросы стоят у нас на повестке дня, и мы в ближайшие время будем выходить с соответствующими законодательными инициативами", - добавил Котяков.

О снижении численности бедных

"Я соглашусь с вами, что достичь этого (снижения числа бедных в два раза к 2024 году - прим. ТАСС) будет трудно, но не могу сказать, что это будет невозможно по одной простой причине, что у нас есть целый ряд инструментов, которые могут позволить нам это сделать", - сказал он.

Глава Минтруда подчеркнул, что, помимо социальных выплат, была пересмотрена межсоциальная поддержка для граждан. "На сегодняшний день, если в семье кто-то из родителей признан безработным, соответственно, его предыдущие доходы не учитываются при нуждаемости, это позволит гражданам получать соответствующие меры поддержки. И если на сегодняшний день у гражданина заканчивается период его формирования выплаты, то в текущем периоде мы пролонгируем все предоставления мер социальной поддержки на шесть месяцев. Кроме того, у нас на сегодняшний день в бюджете есть так называемый социальный контракт, в этом году у нас порядка 7 млрд рублей на его реализацию. Что такое социальный контракт? Это, грубо говоря, инструмент, позволяющий гражданам сформировать свои собственные доходы, сформировать свою собственную линию из сложившейся ситуации, которая оказалась в семье", - уточнил Котяков.

Он добавил, что со следующего года бюджет социального контракта составит 28 млрд рублей. "Те меры, которые мы на сегодняшний день предлагаем, их нужно использовать по максимуму и посмотреть на результат. Если этого будет недостаточно, значит, будем инициировать и выходить на руководство страны с дополнительным предложением", - отметил он.

В 2018 году президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в два раза с 13,3% до 6,6%. Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе (республика Алтай, Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая области, Алтайский, Пермский и Приморский край).

По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России за январь - сентябрь 2019 года составила 19,2 млн человек, что составляет 13,1% от общей численности населения.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
Реклама на ТАСС
Котяков заявил, что число безработных в России продолжит расти в мае и июне
Число зарегистрированных безработных в стране достигло 1,6 млн, отметил министр труда и соцзащиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС