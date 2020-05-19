Котяков назвал серьезной проблемой разрыв между доходами богатых и бедных в России

"Да, я с этим согласен. На сегодняшний день мы видим, что у нас серьезная дифференциация доходов. Если мы посмотрим по статистике доходов наших граждан, то мы увидим, что очень незначительное число граждан могут быть отнесены к числу граждан со стабильным доходом", - сказал он, отвечая на вопрос Познера о том, согласен ли он с тем, что разрыв между богатыми и бедными является серьезной проблемой для России.

Министр отметил, что в результате пандемии произошла трансформация рынка труда. "Это и удаленная занятость, и гибкие формы занятости с тем, чтобы максимально позволить гражданам официально сформировать свои трудовые отношения таким образом, чтобы иметь достойный доход. Эти вопросы стоят у нас на повестке дня, и мы в ближайшие время будем выходить с соответствующими законодательными инициативами", - добавил Котяков.

О снижении численности бедных

"Я соглашусь с вами, что достичь этого (снижения числа бедных в два раза к 2024 году - прим. ТАСС) будет трудно, но не могу сказать, что это будет невозможно по одной простой причине, что у нас есть целый ряд инструментов, которые могут позволить нам это сделать", - сказал он.

Глава Минтруда подчеркнул, что, помимо социальных выплат, была пересмотрена межсоциальная поддержка для граждан. "На сегодняшний день, если в семье кто-то из родителей признан безработным, соответственно, его предыдущие доходы не учитываются при нуждаемости, это позволит гражданам получать соответствующие меры поддержки. И если на сегодняшний день у гражданина заканчивается период его формирования выплаты, то в текущем периоде мы пролонгируем все предоставления мер социальной поддержки на шесть месяцев. Кроме того, у нас на сегодняшний день в бюджете есть так называемый социальный контракт, в этом году у нас порядка 7 млрд рублей на его реализацию. Что такое социальный контракт? Это, грубо говоря, инструмент, позволяющий гражданам сформировать свои собственные доходы, сформировать свою собственную линию из сложившейся ситуации, которая оказалась в семье", - уточнил Котяков.

Он добавил, что со следующего года бюджет социального контракта составит 28 млрд рублей. "Те меры, которые мы на сегодняшний день предлагаем, их нужно использовать по максимуму и посмотреть на результат. Если этого будет недостаточно, значит, будем инициировать и выходить на руководство страны с дополнительным предложением", - отметил он.

В 2018 году президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в два раза с 13,3% до 6,6%. Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе (республика Алтай, Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая области, Алтайский, Пермский и Приморский край).

По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России за январь - сентябрь 2019 года составила 19,2 млн человек, что составляет 13,1% от общей численности населения.