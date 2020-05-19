Трутнев поручил до 1 июля разобраться с ходом строительства канатной дороги на Сахалине

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства разобраться в ситуации со строительством подвесной канатной дороги на территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" на Сахалине и доложить о принятых мерах до 1 июля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аппарата полпредства.

Новая канатная дорога на гору Красная должна была быть запущена в эксплуатацию в 2018 году, но проект не завершен до сих пор, отметили в полпредстве. В феврале Трутнев давал поручения правительству региона, Ростехнадзору, Корпорации развития Дальнего Востока и компании "СТК "Горный воздух" провести работу по проекту и до 1 мая устранить нарушения, связанные с несогласованностью проектной документации.

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение аппарату полномочного представителя в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с ходом строительства подвесной канатной дороги на гору Красная в ТОР "Горный воздух" в Сахалинской области, и до 1 июля доложить о принятых мерах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полпредстве, в ходе проверок территориальное управление Ростехнадзора зафиксировало ряд нарушений, которые не позволяют ввести объект в эксплуатацию. Большинство из них связано с ненадлежащим выполнением нормативных требований и отклонением от проектной документации. Уточняется, что к данному моменту большая часть нарушений устранена. "Вместе с тем не были устранены нарушения, связанные с осуществлением строительного надзора и контроля", - добавили в пресс-службе.

Заказчику строительства даны рекомендации, при выполнении которых объект может быть введен в эксплуатацию без судебного разбирательства.

"Сахалин может стать курортом мирового уровня. Для этого есть все предпосылки. Но сделано еще недостаточно. Невыполнение ранее данных поручений свидетельствует о том, что осуществление строительства канатной дороги в ТОР "Горный воздух" вышло из-под контроля региональных властей. Учитывая статус объекта и привлечение к реализации проекта бюджетных средств, контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО", - приводят в пресс-службе слова Трутнева.

Комплекс "Горный воздух"

Горнолыжный курорт "Горный воздух" является визитной карточной Сахалинской области и известен далеко за пределами региона, на его территории проходят крупные спортивные соревнования международного уровня. Первые горнолыжные трассы и лыжные трамплины были построены на территории курорта еще в 1930-е годы, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским городом Саппоро выступил как город - кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года.

В следующие десятилетия комплекс несколько раз реконструировался, однако в 1990-е годы с распадом Советского Союза туристическая база пришла в запустение и была возрождена только в середине 2000-х годов. В 2016 году курорт "Горный воздух" стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма.