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Эксперты: россияне взяли на 35% меньше микрокредитов в апреле по сравнению с мартом

Всего граждане России взяли 1,02 млн микрокредитов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россияне в апреле 2020 года взяли 1,02 млн микрокредитов (займы до 30 тыс. рублей), что на 35% меньше, чем было выдано в марте, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"Серьезное снижение и восстановление рынка микрокредитов займет какое-то время. Однако предсказать, насколько быстро это произойдет и как дальше будет развиваться ситуация в условиях эпидемии и самоизоляции, довольно сложно", - комментирует директор по маркетингу бюро кредитных историй Алексей Волков.

При этом он отмечает, что по сравнению с другими типами необеспеченных кредитов сокращение выдачи микрокредитов в отчетном периоде оказалось не столь сильным, как в сегментах потребительских кредитов (- 60,0%) и кредитных карт (- 63,5%).

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