{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Apple отказались открывать властям США постоянный доступ к данным ее устройств

Однако в компании готовы продолжать сотрудничество в рамках расследований
Описание
© EPA/PAUL MILLER AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Applе не намерена на постоянной основе предоставлять властям США доступ к информации пользователей выпускаемых ею устройств, но готова и далее сотрудничать в рамках расследований. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник. Его опубликовали ряд отраслевых изданий, в том числе интернет-портал The Verge.

Министр юстиции США Уильям Барр ранее в этот же день на брифинге заявил, что решение Apple не предоставлять доступ правоохранительным органам к данным на смартфонах преступников опасно и неприемлемо. Он отметил, что из-за отказа компании сотрудничать специалистам ФБР пришлось своими силами взламывать два смартфона iPhone саудовского военнослужащего Мухаммеда аш-Шамрани, который убил трех человек в декабре прошлого года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола (штат Флорида).

В заявлении Apple подчеркивается, что компания после произошедшего в Пенсаколе предоставила ФБР США всю имевшуюся информацию и активно сотрудничала со следствием. В компании сообщили, что ее сотрудники "в рамках этого дела и тысяч других продолжают круглосуточно сотрудничать с ФБР" и другими правоохранительными органами. "Заведомо ложные утверждения о нашей компании служат оправданием для ослабления шифрования и других мер безопасности, которые позволяют защитить миллионы пользователей и национальную безопасность нашей страны", - заявили в Apple.

В корпорации подчеркнули, что не считают целесообразным предоставлять властям США техническую возможность на постоянной основе иметь доступ к информации пользователей ее устройств. В компании полагают, что это "сделает все устройства уязвимыми" для вредоносного воздействия. В Apple отметили, что в случае предоставления такой возможности правоохранительным органам США ей неминуемо воспользуются и злоумышленники. "Мы везде продаем одинаковые iPhone, мы не храним пароли пользователей, поэтому у нас нет возможности разблокировать устройства, защищенные паролем", - констатировали в компании.

Apple, как и ряд других технологических компаний, придает особое значение шифрованию данных пользователей и другим системам защиты личной информации. В прошлом это не раз приводило к конфликтам с правоохранительными органами. К примеру, в 2016 году Apple оказалась в центре скандала, так как отказалась выполнять некоторые из требований властей США в связи с расследованием теракта в Калифорнии.

Теги
США
Реклама на ТАСС
При строительстве моста через Волго-Дон учтут опыт "танцующего" моста через Волгу
На всей протяженности объекта также установят светодиодное искусственное электроосвещение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС