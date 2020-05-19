В Apple отказались открывать властям США постоянный доступ к данным ее устройств

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Applе не намерена на постоянной основе предоставлять властям США доступ к информации пользователей выпускаемых ею устройств, но готова и далее сотрудничать в рамках расследований. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник. Его опубликовали ряд отраслевых изданий, в том числе интернет-портал The Verge.

Министр юстиции США Уильям Барр ранее в этот же день на брифинге заявил, что решение Apple не предоставлять доступ правоохранительным органам к данным на смартфонах преступников опасно и неприемлемо. Он отметил, что из-за отказа компании сотрудничать специалистам ФБР пришлось своими силами взламывать два смартфона iPhone саудовского военнослужащего Мухаммеда аш-Шамрани, который убил трех человек в декабре прошлого года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола (штат Флорида).

В заявлении Apple подчеркивается, что компания после произошедшего в Пенсаколе предоставила ФБР США всю имевшуюся информацию и активно сотрудничала со следствием. В компании сообщили, что ее сотрудники "в рамках этого дела и тысяч других продолжают круглосуточно сотрудничать с ФБР" и другими правоохранительными органами. "Заведомо ложные утверждения о нашей компании служат оправданием для ослабления шифрования и других мер безопасности, которые позволяют защитить миллионы пользователей и национальную безопасность нашей страны", - заявили в Apple.

В корпорации подчеркнули, что не считают целесообразным предоставлять властям США техническую возможность на постоянной основе иметь доступ к информации пользователей ее устройств. В компании полагают, что это "сделает все устройства уязвимыми" для вредоносного воздействия. В Apple отметили, что в случае предоставления такой возможности правоохранительным органам США ей неминуемо воспользуются и злоумышленники. "Мы везде продаем одинаковые iPhone, мы не храним пароли пользователей, поэтому у нас нет возможности разблокировать устройства, защищенные паролем", - констатировали в компании.

Apple, как и ряд других технологических компаний, придает особое значение шифрованию данных пользователей и другим системам защиты личной информации. В прошлом это не раз приводило к конфликтам с правоохранительными органами. К примеру, в 2016 году Apple оказалась в центре скандала, так как отказалась выполнять некоторые из требований властей США в связи с расследованием теракта в Калифорнии.