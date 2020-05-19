Котировки акций в Гонконге растут на оптимизме насчет перспектив вакцины от коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 мая. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник открылись ростом котировок на фоне оптимизма по поводу перспектив разработки вакцины от коронавируса. Индекс Hang Seng поднялся на 554 пункта (2,32%) и достиг значения 24 489, свидетельствуют данные этой площадки.

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Положительная динамика передалась всем без исключения "голубым фишкам", входящим в структуру индекса. Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с сырьевым сектором, страхованием, финансами, высокотехнологичным экспортом и коммерческой недвижимостью.

На 4,45% подорожали акции угледобывающего гиганта China Shenhua - до 14,08 гонконгских долларов за бумагу. Более чем на 4% улучшила позиции крупнейшая китайская нефтяная корпорация Petrochina - до 2,81 гонконгских долларов.

Оптимизм участников рынка связан с новостями, свидетельствующими о прогрессе в области разработки вакцины от нового коронавируса. В частности, об успешных клинических испытаниях такого препарата отчиталась американская биотехнологическая компания Moderna.

Вместе с тем, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции, пообещал, что разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию "будут доступны всему миру".

Положительная динамика также отмечена на фондовых площадках материкового Китая и Тайваня.