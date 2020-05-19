Регионы видят главный путь к восстановлению экономики в освобождении бизнеса от налогов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти субъектов РФ и предприниматели считают, что добиться скорейшего восстановления экономики в стране можно благодаря полному или частичному освобождению бизнеса от налогов. Для этого в регионах разработали комплекс мер и готовят соответствующие предложения для масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни в стране. О том, какая именно помощь должна быть оказана предпринимателям, ТАСС рассказали эксперты и представители региональных правительств.

"Бизнес-сообщество Камчатки готовит ряд предложений для масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни в России после пандемии. Среди основных - полное или частичное освобождение бизнеса от обязательных платежей", - рассказал ТАСС бизнес-омбудсмен Камчатского края Станислав Борцов. Он добавил, что благодаря региональным налоговым послаблениям нагрузка на бизнес-сообщество полуострова будет снижена почти на 1 млрд рублей. В Ростовской области, по информации местных властей, такая экономия составит порядка 1,5 млрд рублей. В Забайкалье принятие закона о снижении втрое ставок по упрощенной системе налогообложения позволит поддержать 6,5 тыс. предпринимателей.

В Сахалинской области также считают, что именно освобождение бизнеса от обязательных платежей поможет стране быстрыми темпами вернуться к прежней деловой жизни. Региональные власти разработали свой план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики островов, в нем основное внимание уделено части регулирования налогообложения. "Успешный бизнес - одна из основ успешной экономики каждого субъекта, а значит и всей страны в целом. Нужно смотреть глубже: если бизнес будет процветать, то люди, которые пользуются предоставляемыми услугами и товарами, также будут чувствовать себя комфортнее после пандемии. Кроме того, бизнес-сообщество обеспечивает львиную долю рабочих мест, поэтому от него зависит, будет ли работа у большой части наших граждан, какая у них будет зарплата, условия и так далее", - рассказали ТАСС в островном правительстве.

Интересный антикризисный метод решили применить в Кировской области. По информации местного правительства, там подготовлен и проходит стадию согласования законопроект по введению с 1 июля специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", позволяющего легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. В Санкт-Петербурге также особое внимание уделили теме налогообложения. По словам губернатора города Александра Беглова, там первый пакет мер поддержки, предусматривающий налоговые и арендные преференции для предприятий, которые пострадали от введенных ограничений и запретов, приняли еще 30 марта. 12 мая глава Санкт-Петербурга утвердил второй пакет мер, предоставляющий налоговые льготы малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками и используют упрощенную систему налогообложения. Этой мерой смогут воспользоваться более 28 тыс. организаций города.

Свой антикризисный план, во многом основанный на регулировании налогообложения, формируют и в Омской области. Заместитель министра экономики региона Анна Негодуйко сообщила ТАСС, что на этой неделе омское заксобрание рассмотрит два законопроекта о снижении в два раза ставки по налогу на имущество для предприятий пострадавших отраслей и установлении минимально возможной ставки по упрощенной системе налогообложения по 38 видам экономической деятельности. По информации властей Хабаровского края, на оптимизацию налоговой нагрузки на этой территории направлена значительная часть средств, предназначенная на восстановление экономики в регионе. "В этот период [после отмены всех ограничений] бизнесу необходимы будут налоговые послабления, потребуется корректировка этой поддержки. Думаю, процентов десять малых и средних предприятий мы потеряем", - рассказал ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов. Вопросы снижения налогов также прорабатывают на Алтае, в Пермском и Приморском краях, в Хакасии и в Якутии.

Экономические последствия

В Приморском крае пострадали все отрасли экономики, уровня 2019 года они смогут достичь только к концу этого года или к началу следующего, сообщила ТАСС министр экономического развития региона Наталья Набойченко. "Если на первом этапе мы четко видели спад только в сфере туризма, и, прежде всего, ориентированного на въездной и выездной туризм, снижение объемов операций с китайскими партнерами, то в апреле фактически все ключевые отрасли региона пострадали в той или иной степени", - сообщила она. Неутешительные прогнозы дают и в Крыму. По оценкам властей республики, с 1 июня предварительно 44 тыс. жителей полуострова будут сосредоточены в неработающих отраслях. Ориентировочно на материальную поддержку таких граждан потребуется около 530 млн рублей ежемесячно из местного бюджета.

В Калининградской области сильно пострадала ключевая отрасль региональной экономики - обрабатывающие производства. "В начале весны наши промышленные предприятия [из-за пандемии] столкнулись с задержкой поставок комплектующих из Китая, Южной Кореи и стран Европы. Кроме того, уже в марте у предприятий возникли трудности с поставкой готовой продукции на экспорт ввиду карантинных мер в странах Европы. <...> Понятно, что работа предприятий отдельных отраслей ограничивается не только возможностью продолжения производственной деятельности, но и возможностью реализации производимой продукции. Исходя из этого, мы ожидаем, что снижение темпов роста в обрабатывающей промышленности продолжится и в мае", - объяснил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Он добавил, что из-за ограничений большие потери в регионе сейчас несут сферы общепита, транспорта и гостиничного бизнеса.

В Хакасии республиканские власти рассказали, что из-за ограничений прогнозируемый объем финансовых потерь предприятий туристической отрасли по итогам 1 квартала 2020 года будет ниже ожидаемых результатов на 94 процента. В регионе приостановлена работа горнолыжных трасс, курортов и пансионатов. Пермский край также понес большие потери из-за пандемии коронавируса. Как сообщили ТАСС в краевом Министерстве экономического развития и инвестиций, наиболее пострадавшими в регионе признаны 37 видов деятельности. Среди них обрабатывающие производства, розничная торговля (кроме торговли продуктами и аптек), пассажирские и грузовые автоперевозки, авиаперевозки и деятельность аэропорта, гостиничный бизнес и общественное питание, туризм, дошкольное и дополнительное образование, деятельность СМИ, работа предприятий в области здравоохранения, учреждений культуры, спорт, организация досуга и развлечений.

Во Владимирской области решили не оставлять без внимания те отрасли, которые не вошли в перечень пострадавших. "Два ключевых момента, о которых можно сказать. Это систематическая работа по запуску новых отраслей и меры стимулирования тех отраслей, которые "выпали" из перечня пострадавших, плюс специфические отрасли для нашего региона", - отметил врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига, приведя в пример агротуристический сектор. Он также сообщил, что из-за правовой коллизии в число пострадавших отраслей вошла только часть предприятий розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках.

Не такие большие потери по сравнению с другими регионами понесла Якутия. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике Альбины Кычкиной, наиболее пострадавшими считаются 17 направлений деятельности. На Камчатке в региональный список наиболее пострадавших отраслей вошли только 11 направлений. В список обоих регионов, как и во многих других субъектах, включили общепит, туризм, гостиничный бизнес, бьюти-индустрия, частные образовательные услуги, торговые и развлекательные центры и другое. Относительно благоприятная ситуация складывается в Сахалинской области, где основу экономики составляют нефтегазовая и рыбная отрасли. По информации губернатора Валерия Лимаренко, предприятия этих видов деятельности работу на островах не прекращали.