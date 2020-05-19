В США главу иранской фирмы обвинили в нарушении американских санкций против Тегерана

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Федеральная прокуратура в американском штате Миннесота предъявила обвинения руководителю фирмы PAYMENT24 Сейеду Саджаду Шахидиану в нарушении санкций США против Ирана, отмывании средств и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Минюста США.

Шахидиан был депортирован в США из Великобритании, он уже предстал перед судом в Миннеаполисе. В заявлении ведомства утверждается, что головной офис PAYMENT24 находится в Тегеране. Компания якобы помогала жителям Ирана заключать сделки в США, в том числе на поставку программного обеспечения и техники.

В заявлении уточняется, что PAYMENT24, согласно ее собственным данным, содействовала доставке валюты других стран в Иран на миллионы долларов.

Сообщником Шахидиана, по данным Минюста США, являлся один из сотрудников PAYMENT24 Вахид Вали. Американские власти предъявили ему обвинения в тех же преступлениях. Он остается на свободе, где именно он находится, не известно.

В заявлении не уточняется гражданство Шахидиана и Вали. Как говорится в документе, ранее они проживали в Иране.