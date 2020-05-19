Банки могут ограничить в сборе биометрии из-за сохранности данных клиентов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кредитные организации могут быть ограничены в праве собирать биометрические данные своих клиентов не в пределах Единой биометрической системы (ЕБС). Этот вопрос сейчас обсуждается, в том числе в банковском сообществе, сообщил в ходе онлайн-конференции с журналистами заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Вопрос, который обсуждается, - ограничение финансовых институтов на право сбора собственной биометрии. Сегодня банк не имеет права хранить биометрические слепки, собранные в рамках ЕБС, но мы бы не хотели отказываться от планов по сбору слепков в рамках собственной биометрии", - сказал он.

Печатников подчеркнул, что у банка достаточно большой опыт в защите персональных данных, что позволяет ВТБ говорить о сохранности биометрических данных клиентов в случае их хранения внутри системы банка. "Основное применение биометрии - защита от мошенничества. Наличие "слепка" голоса или лица позволяет легко идентифицировать любые попытки мошенничества, похищения денег у наших клиентов. Мы уже до конца этого года планируем начать применение лицевой биометрии в "ВТБ Онлайн", голосовой биометрии в контакт-центре, а также начать использовать биометрию при обслуживании клиентов в отделениях", - добавил заместитель президента - председателя правления ВТБ.

Единая биометрическая система

В марте 2018 года сообщалось, что правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан. Банк России является инициатором (наряду с Минкомсвязью) создания платформы.

Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и биометрии позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные.